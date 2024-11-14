Mersin Haberleri

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14:07 | Yöresel ürünler ekonomiye kazandırılıyor
14:05 | Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç ters döndü: 1 ağır yaralı
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14:04 | Engelli bireyler trafik polisi olmanın heyecanını yaşadı
14:03 | Ölümden kıl payı kurtuldu
Muradiye’de ayılar kovanlara ve kümes hayvanlarına saldırdı

Muradiye’de ayılar kovanlara ve kümes hayvanlarına saldırdı

Başkan Tetik’ten minik öğrencilere sürpriz

Başkan Tetik’ten minik öğrencilere sürpriz

Kahramanmaraş, erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek oldu

Kahramanmaraş, erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek oldu

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Mersin'de Meslek Lisesi Öğrencileri Lojistik Sektörü İle Tanıştı
Eğitim

Mersin'de Meslek Lisesi Öğrencileri Lojistik Sektörü İle Tanıştı

Hırsızları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
Mersin

Hırsızları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Yetiştirdiği ürünle gurur duyan üretici, 3 ton domatesi evine taşıdı
Haberde insan

Yetiştirdiği ürünle gurur duyan üretici, 3 ton domatesi evine taşıdı

Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek
Ekonomi

Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek

KA:DER'den Mersin’de ’Kadına Şiddet Paneli’
Mersin

KA:DER'den Mersin’de ’Kadına Şiddet Paneli’

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı
Mersin

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı

Yenişehir Belediyesi Beşiktaş 100. Yıl Parkı'nı yeniledi
Mersin

Yenişehir Belediyesi Beşiktaş 100. Yıl Parkı'nı yeniledi

Vali Pehlivan: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği temel önceliğimizdir"
Mersin

Vali Pehlivan: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği temel önceliğimizdir"

Seçer: "İlklerin belediyesiyiz"
Mersin

Seçer: "İlklerin belediyesiyiz"

Serebral Palsi hastası gencin itfaiye eri olma hayali gerçek oldu
Mersin

Serebral Palsi hastası gencin itfaiye eri olma hayali gerçek oldu

Uluslararası Mersin Maratonu, rekor katılımla bu yıl 6. kez koşulacak
Istanbul

Uluslararası Mersin Maratonu, rekor katılımla bu yıl 6. kez koşulacak

Mersin'de aranan 474 kişi yakalandı
Mersin

Mersin'de aranan 474 kişi yakalandı

Mersin'de vatandaşlar trafik konusunda bilgilendiriliyor
Mersin

Mersin'de vatandaşlar trafik konusunda bilgilendiriliyor

Öğrenciler, jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi
Mersin

Öğrenciler, jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Mersin

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Trendyol Süper Lig: Hatayspor 1 - 1 Beşiktaş
Mersin

Trendyol Süper Lig: Hatayspor 1 - 1 Beşiktaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Tarsus Spor: 77 - Beşiktaş: 85
Mersin

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Tarsus Spor: 77 - Beşiktaş: 85

Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 şişe ketçap ve mayonez ele geçirildi
Mersin

Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 şişe ketçap ve mayonez ele geçirildi

Mete Vardar: "Umut ediyorum Serdar Topraktepe hocamızla Hatayspor maçını kazanırız"
Mersin

Mete Vardar: "Umut ediyorum Serdar Topraktepe hocamızla Hatayspor maçını kazanırız"

Vali Pehlivan: "Mersin, ihracatta 7. sıraya yükseldi"
Mersin

Vali Pehlivan: "Mersin, ihracatta 7. sıraya yükseldi"

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Sulama kanalına düşen araçtan doktorun cesedi çıktı

Sulama kanalına düşen araçtan doktorun cesedi çıktı

Başkan belediye binasından pazarcıların tepkileri arasında ayrıldı

Başkan belediye binasından pazarcıların tepkileri arasında ayrıldı

Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek
Mersin’de ’Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü’ imzalandı
Mersin’de ’Bolkarlar’dan Toroslar’a Desenlerin Sırrı’ temalı defile düzenlendi
'' Kültürün İzinde Mersin '' Mut'ta İcra Edildi
KKTC’nin kuruluşunun 41. yıl dönümü Mersin’de törenle kutlandı
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14:15
Muradiye’de ayılar kovanlara ve kümes hayvanlarına saldırdı
14:15
Başkan Tetik’ten minik öğrencilere sürpriz
14:15
Kahramanmaraş, erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek oldu
14:14
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
14:13
Esenyurt’ta zabıta ekipleri fırınları denetledi
14:11
Başkan Özyiğit, engelli bireylerle buluştu

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Yöresel ürünler ekonomiye kazandırılıyor
Bayburt

Yöresel ürünler ekonomiye kazandırılıyor

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç ters döndü: 1 ağır yaralı
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç ters döndü: 1 ağır yaralı

Konya’da emniyetten özel güvenlik görevlilerine eğitim
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Konya’da emniyetten özel güvenlik görevlilerine eğitim

Engelli bireyler trafik polisi olmanın heyecanını yaşadı
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Engelli bireyler trafik polisi olmanın heyecanını yaşadı

Ölümden kıl payı kurtuldu
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Ölümden kıl payı kurtuldu

FETÖ’nün Varlık Fonu’na devrilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
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FETÖ’nün Varlık Fonu’na devrilen malikanesine Türk bayrakları çekildi

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