Akdeniz Belediyesi, ilçede yaşayan kimsesiz, engelli ve yaşı ilerlemiş vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren evde temizlik ve kişisel bakım ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine düzenli aralıklarla ulaşarak hijyen ve kişisel bakım desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde bin 181 hanede kapsamlı ev temizliği yapılırken, 162 kadına ise kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sunuldu. Sosyologlar tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları ve tespitler doğrultusunda planlanan hizmetler kapsamında ekipler, belirlenen program çerçevesinde vatandaşların evlerinde dip bucak temizlik gerçekleştiriyor. İhtiyaç duyan vatandaşlara kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri de veriliyor.

Sunulan hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliği merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, 'Akdeniz'de hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Kimsesiz, engelli ve yaşı ilerlemiş hemşerilerimizin hayatına dokunmak, onların günlük yaşamını kolaylaştırmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Sosyologlarımızın tespitleri doğrultusunda planlı ve sürdürülebilir bir hizmet yürütüyoruz. İhtiyaç duyulan her haneye ulaşmaya, her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Akdeniz Belediyesinin evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini önümüzdeki süreçte artırarak sürdürmeyi hedeflediği bildirildi.