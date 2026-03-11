Mersin Büyükşehir Belediyesinin konsorsiyum ortağı olduğu 'REMEDIES 5.0 Lokasyon Temelli, İnsan Merkezli Su Restorasyonu Yoluyla Kentler ve Limanlar için Kıyı Direnci ve Mavi Ekonomi İnşası Projesi', Ufuk Avrupa kapsamında yayımlanan 'HORIZON-MISS-2025-03-OCEAN-05: Restoring Ocean and Waters in waterfront Cities and their Ports' çağrısı altında desteklenmeye hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'REMEDIES 5.0' projesi; dört farklı deniz havzasında teknoloji temelli izleme yöntemleri ile doğa tabanlı restorasyon uygulamalarını sahada birleştirmeyi hedefliyor. Avrupa'nın kıyı kentleri ve limanlarında kirliliğin azaltılması, ekosistemlerin iyileştirilmesi ve kıyı dayanıklılığının artırılması amacıyla yürütülecek projede, 15 ülkeden 52 kurum yer alıyor.

Proje kapsamında Atlantik ve Arktik, Baltık ve Kuzey Denizi, Akdeniz, Tuna ve Karadeniz havzalarında gerçekleştirilecek uygulamalarla kıyı kirliliği ve ekosistem bozulması sahada yürütülecek çalışmalarla ele alınacak.

'Mersin kıyıları için 4 yıl birlikte çalışılacak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünde proje uzmanı olarak görev yapan Cansu Nisa Özgökçeler, Mersin için ayrılan toplam 1 milyon Euro bütçeyle Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün kıyı restorasyonu için dört yıl boyunca birlikte çalışacağını belirtti.

Projenin Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceğini ifade eden Özgökçeler, çalışmaların Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü şekilde sahada uygulanacağını söyledi.

Proje kapsamında Mersin kıyılarında yapay zeka destekli deniz ve nehir su kalitesi izleme çalışmaları yapılacağını aktaran Özgökçeler, drone ile kıyıdaki plastik atık yoğunluğunun haritalanacağını belirtti. Aydıncık'ta 'Posidonia Oceanica' deniz çayırlarının restore edilmesine yönelik çalışmaların da yürütüleceğini ifade eden Özgökçeler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile habitat haritalaması ve pilot ekim uygulamaları yapılacağını kaydetti.

Proje çerçevesinde ayrıca amfibik tekne satın alınarak nehir ağızları ve kıyılarda temizlik çalışmalarının yürütüleceğini belirten Özgökçeler, balıkçılarla birlikte deniz yüzeyinden ve dipten atık toplama faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde doğa temelli çözüm altyapısı kurulacağını belirten Özgökçeler, vatandaş bilimi ağı oluşturularak düzenli kıyı temizlikleri yapılacağını, gençler ve balıkçılara yönelik atık yönetimi ve farkındalık eğitimleri düzenleneceğini söyledi.

13 kıyı kentinde pilot uygulama yapılacak

Projenin en dikkat çeken yönlerinden birinin 'demo kent' yapısı olduğunu vurgulayan Özgökçeler, Avrupa'nın farklı deniz havzalarında toplam 13 kıyı kenti ve limanda pilot uygulamaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Projede yer alan demo kentlerin Trondheim, Gran Canaria (Arinaga kıyı şeridi), Turku, Sylt, Antwerp Limanı ve Scheldt Haliçi, Ostend, Viyana, Pomorie, Kranj ve Velenje, Mersin, Portoro Marinası, Mikonos ve Santorini ile Koper olduğu bildirildi.