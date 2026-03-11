Mersin'de kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Songül A. hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Songül A., henüz bilinmeyen nedenle eşi S.A. tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaydan sonra şüpheli koca kaçarken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.