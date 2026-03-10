Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazası geçirip hayatını kaybeden 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Mustafa Taş, memleketi Mersin'de törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş, görev yaptığı Lefkoşa'da HU 454 plakalı aracıyla trafik yön tabelasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Taş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taş'ın naaşı işlemlerin ardından memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek Alata Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkan Vekili Fatih Serin, ilçe protokolü, askeri erkan, vatandaşlar ile Taş'ın yakınları ve ailesi katıldı. Cenaze namazı kılınan Taş'ın naaşı gözyaşları arasından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.