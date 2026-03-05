Mersin'in Tarsus ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Berat Günçiçek atandı. Günçiçek, görevine başlamasının ardından Kaymakam Mehmet Ali Akyüz tarafından ziyaret edildi.

Tarsus Kaymakamı Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Günçiçek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Emniyet Müdürü Günçiçek ise Tarsus'ta güvenlik ve asayişin temini için tüm ekiplerle birlikte özveriyle çalışacaklarını ifade etti.