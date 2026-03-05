Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı çözüm sunmak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğünü yeni yerleşkesine taşıdı.

Daha önce İsmet İnönü Bulvarı üzerinde hizmet veren Fen İşleri Müdürlüğü, Turgut Özel Bulvarı üzerinde, Mersin Hal Kompleksinin hemen kuzeyinde yer alan yerleşkede inşa edilen 2 katlı yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladı.

Akdeniz'e ve ilçe sakinlerine daha verimli hizmet sunulması amacıyla hayata geçirilen yeni yerleşkede, müdürlük bünyesindeki tüm birimler tek çatı altında toplandı.

Müdürlük bünyesinde birçok birim yer alıyor

Yeni idari binada; İdari ve Mali İşler Planlama ve AR-GE Şefliği, Evrak ve Mali İşler Şefliği, Etüt, Keşif, Proje Şefliği, Planlama ve AR-GE Şefliği, Yapı, Yol ve Asfaltlama Şefliği, Harita Şube Şefliği, Makine İkmal Şefliği ile Kazı Ruhsatı birimleri hizmet veriyor. Bu birimler, müdürlüğe doğrudan başvuran ya da telefonla ulaşan vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini değerlendirerek en kısa sürede müdahalede bulunacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, envanterinde bulunan ve son dönemde güçlendirilen personel, araç, gereç ve iş makineleriyle ilçede yol, kaldırım, asfaltlama ve üstyapı çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

İki müdürlük aynı yerleşkede

Aynı yerleşke içerisinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de personel ve araç-gereç desteğiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. İcracı iki birimin aynı alanda faaliyet göstermesi sayesinde, ilçede daha koordineli, hızlı ve kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor.

Atölye ve teknik alanlar da yer alıyor

Yeni Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde ayrıca oto tamir ve bakım, lastik tamir, marangozhane, demir, kaynak ve boya atölyeleri, akaryakıt istasyonu ile araç yıkama ünitesi de bulunuyor.

Bu donanımlar sayesinde belediyenin kısıtlı bütçesinin daha etkin kullanılması ve hizmetlerin daha hızlı şekilde vatandaşlara ulaştırılması amaçlanıyor.