Mersin'in Mut ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Mutlu Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mut itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, evin çatı katında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.