Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar Çocuk Kampüsünde düzenlediği 'Doğa Atölyesi'nde minikler ata tohumlarını filizlendiriyor, kompost hazırlıyor ve hobi bahçesinde üretim yaparak doğayla iç içe öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Toroslar Çocuk Kampüsünde çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamak amacıyla 'Doğa Atölyesi' gerçekleştiriliyor. Atölyede 5-14 yaş aralığındaki çocuklar, toprakla tanışarak doğanın döngüsünü öğreniyor. Ata tohumlarını köklendirme, aromatik bitkileri tanıma ve kompost hazırlama gibi uygulamalı çalışmalarla çocukların doğa bilinci geliştiriliyor.

Minik eller toprakla buluşuyor

Toroslar Çocuk Kampüsünde düzenlenen tüm atölyeler gibi Doğa Atölyesi de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Her salı ve cumartesi günü düzenlenen etkinliklerde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Gülnar, Bekiralanı ve Arslanköy yaylalarından toplanan ata tohumları çocuklara tanıtılarak ekim ve dikim çalışmaları yapılıyor. Böylece çocuklar geçmişin mirası olan yerel tohumların korunmasına katkı sunuyor.

Ayrıca Hobi Bahçesinde çocuklara kazma ve kürek kullanımını ve dikim yapmayı öğreniyor. Atölyede yapılan kompost çalışmaları sayesinde çocuklar geri dönüşümün önemini öğreniyor, doğadaki döngüye tanıklık ediyor. Doğa Atölyesi, çocukların çevre bilincini artırmanın yanı sıra doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Toroslar Çocuk Kampüsü, çocukların hem öğrenip hem de keyifli zaman geçirebildiği önemli bir eğitim alanı olarak velilerin memnuniyetini kazanıyor.

'Çocuklar toprakla tanışıyorlar, doğanın serüvenine eşlik ediyorlar'

Toroslar Çocuk Kampüsünde Doğa Atölyesi öğretmeni Elif Gür, atölyede çocukların doğayı tanıması için çok çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı. Gür, 'Ata tohumları köklendirme çalışmaları yapıyoruz. Aromatik bitki çalışmaları yapıyoruz. Fesleğen, lavanta, biberiye gibi aromatik bitkilerimizi tanıtıyoruz. Faydalarını, nerelerde kullanılabileceğini anlatıyoruz. Önceliğimiz toprak. Çocuklar toprakla tanışıyorlar, doğanın serüvenine eşlik ediyorlar. Doğanın bir parçası olduklarını bu atölyede hatırlıyorlar' dedi.

Çocukları geçmişin mirası olan ata tohumlarıyla tanıştırdıklarını söyleyen Gür, 'Tohumların ekimi ve dikimlerini sağlıyoruz, çoğaltmaya çalışıyoruz. Kompost çalışması oluyor. Burada hiçbir şeyi çöp olarak algılamıyoruz. Her şeyi doğaya dönüştürüyoruz, çocuklarımız da o dönüşüme tanıklık ediyorlar. Hobi Bahçemiz var. Orada çocuklara kazma küreğin nasıl kullanıldığını öğretiyoruz' diye konuştu.

Tüm çocukları Toroslar Çocuk Kampüsündeki atölyelere davet eden Gür, 'Toprağı seven, üretmek ve bir tohumun filizlenmesine şahit olmak isteyen ve o heyecanı tatmak isteyen çocuklarımızı Doğa Atölyesi'ne bekliyoruz' ifadelerine yer verdi.