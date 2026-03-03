Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlar, Erdemli Belediyesi'nin geleneksel iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Erdemli'de de binlerce kişi iftar için aynı sofrada buluştu. Deniz kenarında kurulan sofralarda yaklaşık 10 bin kişi ellerini semaya kaldırarak dua edip, oruçlarını birlikte açtı. İftar öncesi vatandaşlar davul, zurna ve maniler eşliğinde iftara çağrıldı. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda yoğun katılımın olduğu programda meddah, Nasrettin Hoca, İbiş, semazen, kum sanatı, Hacivat ve Karagöz, ateşbaz gösterileri ve konser yer aldı. Çocuklar için kurulan oyun parkurunda çeşitli geleneksel gösteriler sahnelenirken, yüz boyama ve balon dağıtımı yapıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde iftar yaptıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, '11 ayın sultanı Ramazan ayında bugün Devlet Bahçeli Meydanı'nda vatandaşlarımızla birlikte iftar soframızda buluşuyoruz. 10 bin vatandaşımız bugün bizimle birlikte aynı sofrada iftarını açacak. Ben bugün bu iftar soframıza icabet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun ilgi gösteren Erdemli'nin Erdemli insanlarına teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Toplu bir şekilde iftar yaptıkları için memnun olduğunu ifade eden Ayşe Tezcan, 'Her gün aynı evde yalnız başımıza iftar açıyorduk. Bugün dedik kalabalık toplu olarak iftarımızı açalım. Hep birlikte Ramazan'ın maneviyatını yaşıyoruz' dedi.

Ramazan'ın atmosferinin böyle bir iftarda daha iyi yaşandığını ifade eden Ali Yavuz da, 'İlk önce belediye başkanına çok teşekkür ederim bu iftarı hazırladığı için. Ben Kütahya'dan geliyorum şu an. Gerçekten çok güzel, manevi bir duygu var burada. Buradaki insanlar birbirine kaynaşmış bir şekilde çok güzel. Buranın iftarı güzel, birbiriyle tanışması güzel. Teşekkür ederim başkana' diye konuştu.

İftar sofrasını hazırlayanlara teşekkür eden Yasemin Bozkır ise, 'Hazırlayan, sunan herkese, belediye başkanına teşekkür ediyoruz ama tabii evle buranın arası çok farklı. Buranın atmosferi daha güzel. Birlik, kardeşlik bağımız çok güzel' dedi.

Birlik beraberlik içerisinde güzel bir iftar yaptıklarını ifade eden Hüseyin Bakkal, 'Mustafa Kara başkanımdan Allah razı olsun. Ramazan'a yakışır birlik beraberlik içerisinde böyle güzel sofra kurduğu için gönül sofrası kurduğu için tekrardan teşekkür ediyorum. Burada toplu yemekler, toplu halde iftar açmak eski bir gelenektir. Ramazan'ın ruhuna yakışır bir şey. Onun için tekrardan teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için' şeklinde konuştu.