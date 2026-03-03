Tarsus Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının 4. Oturum 1. Birleşimi gerçekleştirildi. Kent gündemini yakından ilgilendiren projelerin ele alındığı toplantıda meydan düzenlemelerinden tarımsal desteklere, Ramazan programlarından araç alımına kadar birçok başlık görüşülerek karara bağlandı.

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kent Meydanı projesinde çalışmaların büyük bölümü bitirildi. Proje kapsamında yer alan 1100 metrekarelik sanat galerisi ve karşılama merkezi binasında idari ofisler, kafeterya alanı, sanat galerisi, sinevizyon odası ve diğer bölümlerin tüm imalatlarının tamamlandığı bildirildi.

Toplam 7 bin metrekarelik meydan alanında zemin kaplamaları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri bitirilirken, erişilebilirlik için rampa düzenlemeleri yapıldı. Peyzaj çalışmalarıyla estetik bütünlük sağlanan alanda, tarihi hamam kalıntılarının cam zemin üzerinden görülebileceği bir düzenleme de hayata geçirildi.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meydanın kısa sürede teslim edilerek vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Meydana 'Kleopatra' ismi gündemde

Kleopatra Kapısı yanında yer alan Kent Meydanına 'Kleopatra Meydanı' isminin verilmesi önerildi. Başkan Boltaç, isim bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayarak uluslararası bilinirliği olan bir ismin alana değer katacağını belirtti. Öneri, detaylı değerlendirme için ilgili komisyonlara havale edildi.

Altaylılar Mahallesi'ndeki okuma salonuna, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren matematik öğretmeni Türkan Genç'in adının verilmesi kararlaştırıldı. Komisyonlardan geçen teklif mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Boltaç, Türkan Genç'in öğrencilerine sadece ders değil umut ve cesaret de aşılayan bir eğitimci olduğunu ifade etti.

Mart ayında Ramazan ve 8 Mart buluşmaları

Belediyenin mart ayı programı kapsamında üç farklı mahallede iftar sofraları kurulacağı açıklandı. Cuma, cumartesi ve pazar günleri 'Ramazan Buluşmaları' düzenlenecek, bayramın ikinci günü ise Kent Meydanında 'Bayram Sofrası' kurulacak.

6- 8 Mart tarihleri arasında ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında üretici kadın stantları açılacak. Kadın emeğini desteklemeye yönelik etkinliklerle kentte dayanışma ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca St. Paul Meydanı çevresinde bayram pazarı kurulacağı ve başvuruların 'Alo 153 Tim' hattı üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Üreticiye destek sürecek

Tarsus Belediyesi ile Tarsus Süt Üreticileri Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında süt üreticilerine yönelik desteklerin devam edeceği açıklandı. Bu kapsamda mısır flake desteği, yalama taşı ve 5 adet soğutuculu süt tankı temin edilecek. Mayıs ayında Dünya Süt Günü kapsamında 'En Güzel Buzağı Yarışması' düzenleneceği de belirtildi.

Eski kaymakamlık alanına yeni meydan

Eski kaymakamlık binasının bulunduğu alan için hazırlanan proje kurul tarafından onaylandı. Başkan Boltaç, alanın 'Cumhuriyet Meydanı' adıyla kente kazandırılacağını ve resmi törenlerde kullanılabilecek geniş bir meydan oluşturulacağını ifade etti.

Kültür Merkezinde çalışmalar sürüyor

Kültür Merkezindeki çalışmaların devam ettiği, yaklaşık 5-6 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kente önemli bir kültürel alan kazandırılacak.

Belediye filosu güçleniyor

Toplantıda Devlet Malzeme Ofisi üzerinden araç alımı yapılacağı da duyuruldu. Bu kapsamda 2 minibüs, 3 çöp kamyonu, 1 ekskavatör, 1 greyder, 3 damperli kamyon ve ilk etapta 1 traktör belediye envanterine kazandırılacak.

Başkan Ali Boltaç, alınan kararların Tarsus'a hayırlı olmasını dileyerek, aynı gün Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde düzenlenecek iftar programına tüm vatandaşları davet etti.