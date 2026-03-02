Mersin'de Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde yapımı süren Hal Katlı Kavşağı projesinde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 60'a ulaştığını belirtilirken, 750 milyon liralık dev yatırımın nisan ayında tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde yapımı sürdürülen 'Hal Katlı Kavşağı' projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60'a ulaştı. 29 Kasım 2025'te başlayan ve KDV dahil 750 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarından proje hakkında detaylı bilgiler aldı.

Kent içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatması beklenen Hal Katlı Kavşağı Projesi, özellikle Doğu-Batı hattında kesintisiz transit akışı sağlayarak trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Ayrıca hal ve sanayi bölgesinin lojistik yükünü hafifletecek yapısıyla Mersin'in ekonomik dinamizmine uzun yıllar katkı sunacak. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım konforunu artıracak projelere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapımına başlanan Hal Katlı Kavşağı Projesi, hem teknik kapasitesi hem de trafikte sağlayacağı rahatlama ile kentin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

'Amaç trafiği rahatlatmak'

Başkan Seçer, incelemenin ardından verdiği demeçte, kent trafiğini rahatlatmaya yönelik sürdürdükleri ve planladıkları projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hüseyin Okan Merzeci ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde yapımı süren Hal Katlı Kavşağı hakkında bilgiler veren Seçer, 'Burada amaç tıkanan trafiği rahatlatmak. Burası trafiği çok yoğun olan bir bölgeydi. Doğu-Batı hattında bin 150 metrelik bir çalışma yapıyoruz ve bunun da 685 metresini araçlar batarak geçecek. Kuzey-Güney hattında da 670 metrelik bir çalışma olacak. Civardaki burayla bağlantılı olan yollar da yapılacak' dedi.

Bugüne kadar yapılan katlı kavşaklardan 1,5 kat daha büyük

Hal Katlı Kavşağının 750 milyon liralık bir yatırım bedeline sahip olduğundan söz eden Seçer, 'Bugüne kadar yaptığımız her bir katlı kavşağın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde bir katlı kavşak olacak. Burada 7/24 esasıyla çalışılıyor, hafta sonu, gece-gündüz dinlemiyoruz. Umut ediyorum hep beraber nisan ayında bunu açacağız' ifadelerine yer verdi.

Seçer, Mersin trafiğini rahatlatacak katlı kavşak ve tüp geçit çalışmalarını anlattı

Hal Katlı Kavşağı inşaatının tamamlanmasının ardından Kuyuluk Bütünleşik Kavşağını yapacaklarını kaydeden Seçer, 'O da bugüne kadar yaptığımız bu da dahil daha geniş bir çalışma olacak. Çünkü 2 katlı kavşağı bir arada yapıyoruz. Bir Kuyuluk bölümü, bir diğeri de Vatan Caddesi bölümü. Ama 2 katlı kavşak da birbiriyle bağlantılı olacağı için Bütünleşik Katlı Kavşak diyoruz. 2026 yılında bu 2 çalışmayı bitirdikten sonra Sayapark'a gireceğiz. 2027 yılında o çalışmayı da bitirip, ardından Beşyol Kuzey-Güney geçidini imkan kılacak tüp geçiti yapacağız' dedi. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesinin kestiği noktada da bir katlı kavşak çalışması yapacaklarını kaydeden Seçer, söz konusu projeyi 2028 yılı içerisinde tamamlayıp, Mersinlilerin hizmetine sunacaklarının altını çizdi.

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen Akbelen Katlı Kavşağı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Seçer, söz konusu projenin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.