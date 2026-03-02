Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki 110 tabiat anıtından biri olarak tescillenen ve Mut ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan şelalenin yer aldığı alan, tabiat parkı statüsüyle koruma altında tutuluyor. Gezende Kanyonu ve derin vadilerden geçen Ermenek Çayı üzerinde yer alan şelalenin yaklaşık 110 milyon yıl önce Kretase (Tebeşir) döneminde oluştuğu belirlendi. 30 metre yükseklikten dökülen şelalenin aktığı noktadaki doğal su tünelinde bozulmamış sarkıtlar ve zengin bitki örtüsü dikkat çekiyor.

Park içerisindeki yürüyüş parkurları, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere doğayla iç içe bir gezi imkanı sunuyor. Şelalenin üst kısmındaki kaynak suyu ile Gezende Barajı'ndan gelen suyun tabandaki mağaradan akarak birleşmesiyle oluşan doğal yapı, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor. Yeşilliklerle kaplı vadi içerisindeki şelale, özellikle sıcak havalarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Kıbrıs'tan geldiğini belirten Emre Şanlıkaya, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu bölgeyi ziyaret etmeye karar verdiğini ifade ederek, 'Yavru vatan Kıbrıs'tan geliyorum. İnternette araştırdık, gördük. Yerköprü Şelalesi Mut'a bağlı ve yapı olarak muazzam. Buraya bayağı emek verilmiş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Kimse pişman olmaz. Yolu biraz yorucu olabilir ama gerçekten değer' dedi.

Mersin'den gelen Muhammet Türk ise doğa güzelliğine hayran kaldığını belirterek, 'Burayı görelim dedik. Gerçekten çok güzel bir yer. Herkesi bekleriz' ifadelerini kullandı.

Yerköprü Şelalesi Tabiat Parkı'nın tarihçesi

Yerköprü Şelalesi, Mut ilçesinde Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın aşındırıcı etkisiyle oluşan derin vadide yer alıyor. 30 metre yükseklikten dökülen şelaleye, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 15 metre derinliğinde, turkuaz renkli doğal su tüneli eşlik ediyor.

Zengin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliğe sahip olan saha, 2011 yılında Tabiat Anıtı ilan edilirken, 2021 yılında ise Yerköprü Şelalesi Tabiat Parkı olarak tescillendi.