Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzikal tiyatronun unutulmaz yapıtlarından **“Kiss Me, Kate”**i sanatseverlerle buluşturuyor. İki perdelik görkemli prodüksiyon, Opera Sahnesi’nde Broadway ışıltısını Mersin’e taşıyacak.

Eserin prömiyeri 28 Şubat Cumartesi saat 20.30’da gerçekleşecek. Diğer temsiller ise 3 Mart Salı ve 5 Mart Perşembe günü sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov üstlenirken, rejide Bora Severcan imzası bulunuyor.

Dekor tasarımı Aykut Öz, kostüm tasarımı Özlem Topuz, koreografi Özgür Adam İnanç, ışık tasarımı Dursun Tarı Deniz ve koro şefliği Oksana Ignatenko Böllü tarafından gerçekleştiriliyor.

Aşkın, kıskançlığın ve tiyatro tutkusunun iç içe geçtiği bu Broadway klasiği, Cole Porter’ın hafızalara kazınan enerjik müzikleri eşliğinde seyirciyi temposu bir an olsun düşmeyen, zarif esprilerle bezeli bir müzikal komedi yolculuğuna davet ediyor. Sahne önü ile sahne arkasının iç içe geçtiği hikâye; rekabet, ihtiras ve romantizmi ışıltılı koreografiler ve etkileyici orkestra düzenlemeleriyle buluşturuyor.

Eserde; Hakan Aysev ve Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin dönüşümlü olarak sahne alacak. Ayrıca Mersin DOB Orkestrası ve bale sanatçıları da prodüksiyonda görev yapacak.

Mersin’de Broadway ruhunu hissettirecek bu güçlü yapım, zengin kadrosu ve görsel ihtişamıyla izleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor