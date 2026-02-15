Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Adana’nın köklü tarihi geçmişi, kültürel mirası ve yürütülen kültür-sanat faaliyetleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kentin kültür turizmi potansiyeli, müzecilik vizyonu ve hayata geçirilen projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaret programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, Adana Müze Kompleksi’ni de gezdi. Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyük müze kompleksi olma özelliğini taşıyan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Kompleksin tarihi ve mimari yapısı, koleksiyon zenginliği ve çağdaş müzecilik anlayışı yerinde incelendi.

İl Müdürü Emre Duru, Adana Müze Kompleksi’nin yalnızca fiziki büyüklüğüyle değil, koleksiyon çeşitliliğiyle de öne çıktığını belirterek; tescilli endüstriyel mirasın kamuda müze kompleksine dönüştürülen en büyük yapısı olma niteliği taşıdığını ifade etti. Ayrıca kompleksin çevre dostu ve yeşil bina olarak tasarlanan Türkiye’nin tek kamu müzesi olma özelliğini barındırdığını vurguladı. Açık ve kapalı etkinlik alanlarının genişliği ile dikkat çeken kompleks, koleksiyonunda yalnızca bölge eserlerine yer vermesi bakımından da dünyanın sayılı müze kompleksleri arasında gösteriliyor.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla İl Müdürü Emre Duru, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini iletti. Ziyaretin, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerinin güçlenmesine katkı sunması bekleniyor.

Adana’nın kültürel değerlerinin tanıtımı açısından önem taşıyan program, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.