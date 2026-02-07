Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde açılan 'Limen (Eşik)' sergisi, küçük yaşta ekolojik okuryazarlık kazanan öğrencilerin eserleriyle çevre bilincini sanatın merkezine taşıdı.

Kurbağa Sanat Atölyesi öğrencilerinin bir yıllık emeğiyle hazırlanan 'Limen (Eşik)' karma sergisi, MTSO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atölyenin 40 öğrencisi ve 4 eğitmeni tarafından hazırlanan sergide, ekolojik yıkımın yavaş ama yıkıcı etkisini anlatan çalışmalar yer aldı. Sergi, 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. Açılışa ressam Ahmet Yeşil, MTSO Genel Sekreteri Mahmut Taşhan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Atölyenin kurucusu ve sanatçı Muazzez Kurtuluş, serginin adını 'Limen' koymalarının nedenini anlatarak, 'Latince bir tıp ve bilim terimi olan limen, 'eşik' anlamına geliyor. Bizim için bu sergi bir eşik. Doğayı korumak için zeytin ağaçlarının tamamen tükenmesini veya sularımızın kirlenmesini bekleyemeyiz. Bu sergiyle, yavaş yıkımı görmezden gelenleri bir farkındalık eşiğinden geçirmek istedik' dedi.

Atölyenin sadece bir sanat alanı değil, aynı zamanda ekolojik bir okul gibi çalıştığını belirten Kurtuluş, hazırlık sürecinin bir yılı aşkın sürdüğünü söyledi. Sergide mevcut öğrencilerin yanı sıra mezunların da eserlerinin bulunduğunu kaydeden Kurtuluş, 'Sanat, bilgiyle beslenmezse sadece dekoratif bir eşyaya dönüşür. Öğrencilerimizle teorik okumalar yaptık, tartışmalar yürüttük. Çocuklar bu ağır temayı kendi duygularıyla yorumlayıp tuvale aktardılar' diye konuştu.

Ziyaretçilerin sergide yalnızca resim görmekle kalmayacağını ifade eden Kurtuluş, 'Gençlerimizin bu kadar derin bir meseleyi dert edinmesi, yetişkinler için de bir duyarlılık kapısı aralayacaktır. Sanatseverlerin sergiden ayrılırken zihinlerinde yeni sorular oluşmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

MTSO'nun ev sahipliğinin önemine de değinen Kurtuluş, 'Üretmek kadar, bu üretimin sunulmasına olanak sağlamak da çok değerli. Bize bu kapıları açan MTSO'ya teşekkür ediyoruz' dedi.