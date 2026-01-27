Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her cumartesi kurulan antika pazarı, geçmişin izlerini taşıyan yüzlerce ürünüyle koleksiyonerleri ve nostalji tutkunlarını bir araya getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçmişin izlerini taşıyan birbirinden değerli ürünleri antika pazarında sergileyerek, koleksiyonerleri ve antika eşya tutkunlarını bir araya getiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 'Anılarda Emek Var' sloganıyla kurulan antika pazarı, antika severleri tarihin koridorlarında dolaştırırken, küçükten büyüğe her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Yenişehir ilçesi 2,5 Çevre Yolu üzeri kurulan pazar, her cumartesi kapılarını açıyor. Antika pazarında plaklardan saatlere, şamdanlardan gaz lambasına, gramofon, radyo ve bakır eşyalara kadar tarihi özelliklere sahip birçok ürün sergileniyor. Antika eşyaları satın almak için gelen vatandaşlar ise, nostaljik şarkılar eşliğinde geçmişin hatıralarını tazeliyor.

'Mersin antika pazarı, geçmişi gelecekle buluşturma noktasıdır'

Büyükşehir Belediyesi Antika Pazarı Sorumlusu Ebru Otluoğlu, antika pazarının 3 yıl önce açıldığını hatırlatarak, 'Her cumartesi hizmet vermekteyiz. Pazarımızda antika, retro, vintage koleksiyonluk ve hediyelik ürünler bulunuyor. Bu ürünler, piyasa değerine göre çok uygun fiyata satılıyor. Mersin antika pazarında, geçmişten günümüze kalan tarihi, maddi ve manevi değer taşıyan ürünleri yeni nesillere tanıtmak ve sunmak amacı taşıyoruz. Antika pazarı bir bakıma, geçmişi gelecekle buluşturma noktası' dedi.

Antika pazarı esnafı, gösterilen ilgiden memnun

Kurulduğu günden bugüne kadar antika pazarında bakır ve pirinç ürünlerini antika sevenler için sergileyen Abdullah Karamanoğlu, 'Cumartesi günü pazarımızda yerimizi alıyoruz. Müşterilerimizin ilgisinden çok memnunuz. Gençler de nostaljik ürünlere çok ilgi gösteriyor. İlerleyen zamanda antika pazarımızın daha çok kıymet göreceğini düşünüyorum. Bize bu yeri tahsis eden büyükşehir belediyesine de çok teşekkür ederim' diye konuştu.