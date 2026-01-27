Mersin'de sahile ölmüş bir caretta caretta (İribaş deniz kaplumbağası) daha vurdu.15 gün içerisinde şehir genelinde sahillere 7 deniz kaplumbağasının ölmüş olarak vurduğu bildirilirken, uzmanlar bunların nedeninin açık denizlerdeki balıkçılıktan kaynaklandığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi sahile nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunan caretta caretta ölüsü vurdu. Deniz kaplumbağasını sahil de gezintiye çıkanlar fark etti. Erdemli ilçesinde son bir hafta 3 deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vururken, il genelinde 15 günde bu sayısının 7 olduğu öğrenildi. Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının kış göçü döneminde açık denizde balıkçılıkta kullanılan trol ve uzatma ağlara takılarak boğulduklarını ve dalgalarla kıyıya vurduklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.Mersin Körfezi'nin caretta caretta ve chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Prof.Dr.Ayas, bu kaplumbağa türlerinin üreme, çiftleşme ve yuvalama faaliyeti için Doğu Akdeniz'de tüm kıyılara geldiklerini anlattı.

'Ölümlerin tamamına yakını balıkçılık faaliyetinden kaynaklı'

İlkbahar sonu ve yaz döneminde yuvalama döneminde kıyılarda olan hayvanların kış döneminde açık denizde olduğuna vurgu yapan Prof.Dr. Ayas,' Özellikle Kasım ile Mart ayı arasında açık denize kışlama göçü yapıyorlar. Bu göç için gidiş-gelişlerde, özellikle balıkçılık sezonuna denk geldiği dönemlerde, yoğun ergin bireylerde ölümler görüyoruz. Ağlara takılma, boğulma şeklinde ölümler gerçekleşiyor. Trol ve uzatma ağları faaliyetleri sırasında bu kaplumbağa türlerinin bireyleri takılarak boğulabiliyorlar' dedi.

Mersin Körfezi'nde ocak ayı içerisinde ölümlerin gerçekleştiğinin altını çizen Ayas,'Bunların tamamına yakını balıkçılık faaliyetinden kaynaklı olarak ağlara takılarak boğulma şeklinde olduğunu değerlendiriyoruz' diyerek bilgi verdi.