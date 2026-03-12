Mersin'de üreticiyi memnun eden yağışlar Toroslar'da obrukları karla doldurdu. Erdemli ile Silifke ilçesi arasında Eğriçayır yaylası bölgesindeki obruklar dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin yaz şehri Mersin'de bu kış mevsiminin yağışlı geçmesi tarımdan hayvancılığa kadar birçok alanda üretim yapanları sevindirdi. Toroslara çıkan göçerlerden arıcılara da kadar birçok aileye umut olan yağışlar, dağlardaki obrukları da karla doldurdu. Silifke ile Erdemli ilçesi arasında yaklaşık 2 bin rakımda Eğriçayır yaylası çevresindeki karla dolan obruklar dronla görüntülendi.

Mersin'de Silifke ile Erdemli'nin Toroslara bakan bölgesine geldiklerini belirten Eğriçayır yaylasında arıcılık yapan Celal Çay, yaylaya yakın olduklarını ancak kardan dolayı ulaşamadıklarını söyledi. Çay, 'Bu kış çok güzel kar yağdı. Üzerine de çok güzel yağmur yağdı. Bu biz arıcılara bir umut oldu. Son 4-5 yıldırı az yağış nedeniyle verim düşüklüğü vardı. Bu yıl yağan kar ve yağmurla bu sezon çok umutluyuz. Yağmur öyle bir yağdı ki barajlar bile yüzde 100'de yüzde yakın doldu. Aynı zamanda sulu tarım yapan arazilerimiz de sulanacak' dedi.

Yaylalardaki karların erimesiyle altından çok güzel çiçeklerin açacağını anlatan Çay, bu çiçeklerin de arılara nektar sağlayacağını ifade etti.