Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir camide elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde bulunan Tekmen Merkez Camiinde sabaha karşı yangın çıktı. Sahura kalkan vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle camide bulunan halıların bir kısmı ile imam odasında hasar oluşurken, caminin tamamının dumandan etkilendiği öğrenildi.

Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.