Tarsus Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde Tarsus’ta hatıra ormanı oluşturuluyor.

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünün talebi ve Orman Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşleri doğrultusunda; Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen ile Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, öğrencilerde çevre duyarlılığı ile ağaç ve orman sevgisinin artırılması amacıyla Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Karabucak mevkiinde hatıra ormanı tesis edilecek. Çalışma çerçevesinde toplam 6 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Dikimi gerçekleştirilecek fidanların bakım süreci ise Tarsus Üniversitesi öğrencileri tarafından üstlenilecek. Proje ile hem doğaya katkı sağlanması hem de genç nesillerde çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.