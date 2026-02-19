"Su Bilinci ile Geleceğini Koru" sloganıyla düzenlenen eğitim ve atölye programı, teorik bilgilerin pratiğe dönüştüğü heyecan dolu anlara sahne oldu. İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin bizzat katıldığı etkinlikte, uzman akademisyenler öğrencilere suyun serüvenini ve ekosistemi korumanın yollarını anlattı.

Bilimin Işığında Su Döngüsü

Etkinlik, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla zenginleşti. Program kapsamında:

Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüdaverdi Arslan, su kaynaklarının korunması ve çevre bilimleri üzerine derinlikli bir perspektif sunarken;

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Öğr. Gör. Dr. Evrim Kalkan Tezcan , deniz ekosistemindeki değişimleri ve iklim krizinin etkilerini paylaştı.

Öğr. Gör. Dr. Meltem Ok (ODTÜ), su döngüsü ve sürdürülebilirlik konularında öğrencileri interaktif bilgilerle aydınlattı.

"Emanet Bilinci" ile Uygulamalı Eğitim

Atölye çalışmalarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, "yaparak-yaşayarak öğrenme" modelinin kalıcılığına dikkat çekti. Özdemirci, gençlerin heyecanına ortak olduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Gelecek İçin Kritik Başlıklar

Program boyunca su kaynaklarının güncel durumu, iklim değişikliğinin su döngüsü üzerindeki tahribatı ve su kirliliği gibi hayati konular masaya yatırıldı. Hem yöneticilerin hem de akademisyenlerin tam kadro yer aldığı etkinlik, öğrencilerin çevreye olan bakış açısını "koruma" odaklı bir vizyona dönüştürdü.