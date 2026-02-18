Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve Kıbrıs'ın da içme suyunu karşılayan Alaköprü Barajı'nda yüzde 20'lere düşen su miktarı son yağışlarla yüzde yüz oldu, ortaya çıkan evler ve cami tekrar suya gömüldü. Kuraklık endişesi ortadan kalkarken, suya yansıyan dağların gölgesi insan silueti ortaya çıkardı.

Bölgenin tarımsal sulama suyunu karşılayan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı'ndaki kuraklık tehlikesi son yağışlarla ortadan kalktı. Geçtiğimiz kış ve bahar da yeterli yağış almaması ve yazın sıcak geçmesinin ardından su seviyesi yüzde 20'lere kadar gerilediği barajda son bir ayda ekili olan yağışlarla tam doluluk oranına ulaştı.

Yazın su seviyesindeki düşüşle birlikte, 2014 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalan Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Uzun yıllardır görünmeyen köy evleri, sokaklar ve Akine Camisiyle minaresi son yağışlarla tekrar suya gömüldü.

Barajdaki son durum ise hobi amaçlı çekimler yapan sınıf öğretmeni Ahmet Akdeniz tarafından dron ile görüntülendi. Barajdaki doluluğun yanı sıra ilginç bir detay da kadraja yansıdı. Görüntülerde suya yansıyan dağların gölgesi insan silueti ortaya çıkardı.