Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında artan alışveriş yoğunluğunu dikkate alarak ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında pazar yerleri, fırınlar, pastaneler ve zincir marketler mercek altına alındı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özellikle gıda ürünlerine olan talebin artması üzerine harekete geçen ekipler; fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyumu, ürünlerin son tüketim tarihlerini, hijyen koşullarını ve gıdaların uygun saklama şartlarını titizlikle kontrol etti. Soğuk zincir gerektiren ürünlerin muhafaza koşulları, raf düzeni, gramaj ve ambalaj bilgileri de denetimlerde detaylı şekilde incelendi. Fiyat etiketi ile kasa uyuşmazlığı olan iki markete 7 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sürecek

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde toplum sağlığını ve tüketici haklarını korumayı öncelikli görev olarak gördüklerini belirtti. Sivaslıoğlu, 'Akdeniz Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Zeyit Şener'in talimatlarıyla denetimlerimizi artırdık. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız esnafımızı zor durumda bırakmak değil; hem tüketici haklarını korumak hem de kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelerimizi desteklemektir. Etiket-kasa uyuşmazlıklarına ve hijyen eksikliklerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz' dedi.

Denetimlerin planlı ve rutin kontrollerin yanı sıra ihbar ve şikayetler doğrultusunda da gerçekleştirildiğini vurgulayan Sivaslıoğlu, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerinin sürecin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayı süresince denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, hem esnafa hem de vatandaşlara kurallara hassasiyetle uyma çağrısında bulundu.