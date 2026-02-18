Silifke İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde, lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik dolandırıcılık konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Mersin'de son dönemde artış gösteren IBAN üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekmek amacıyla Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde seminer gerçekleştirildi. Silifke'de görev yapan savcılar tarafından öğrencilere, özellikle banka hesapları ve IBAN bilgileri üzerinden yapılan dolandırıcılık türleri, hukuki sonuçları ve korunma yolları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerde, gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmalarının ciddi hukuki sorumluluklar doğurabileceği vurgulanırken; şüpheli para transferleri, kolay kazanç vaatleri ve sosyal medya üzerinden yapılan tekliflere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğrencilerin bilinçli ve dikkatli hareket etmelerinin hem kendilerini hem de çevrelerini koruma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.