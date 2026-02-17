Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Kısa Film Yarışmasında, 107 film arasından Türkiye birinciliğini Silifke'den katılan 'Kırık Saksıdaki Umut' adlı yapım kazandı.

Mehmet Ali Akış'ın başvurusu ve koordinasyonuyla yarışmaya katılan kısa film, jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne layık görüldü. Film, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen yapım sürecinin ardından tamamlanarak izleyiciyle buluştu. Koruyucu ailelerin, dünyayı hayaller ve oyunlarla keşfeden çocukların yaşamına kattığı umudu konu alan film; aile kavramının koruyucu, iyileştirici ve dönüştürücü gücünü sinematografik bir anlatımla ele alıyor. Duygu yoğunluğu ve senaryo bütünlüğüyle jüri üyelerinden tam not alan yapım, yarışmanın öne çıkan eseri oldu.

Filmin yapımcılığını Fevzi Kültiğin Eroğlu üstlenirken, yönetmen koltuğunda Mehmet Ali Akış oturdu. Çocuk oyuncu Asya Tamara Teke'nin rol aldığı filmde, senaryo ekibinde İbrahim Kucuş ile Zahide Bilgen Bıçak yer aldı. Müzik ve ses tasarımı Semih Altunok tarafından hazırlanırken, görüntü yönetmenliğini Ahmet Celaleddin Kaynak yaptı.

Silifke'den yükselen bu başarı, eğitim ve sanatın sosyal sorumlulukla buluştuğunda ulusal ölçekte güçlü sonuçlar ortaya koyabileceğini bir kez daha ortaya koydu.