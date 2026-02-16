Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde 13 ilçedeki cami, cemevi, kilise ve mescitlerde temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Modern ekipmanlarla yürütülen çalışmalarla ibadethaneler steril hale getirilirken, vatandaşlara hijyenik bir ibadet ortamı sunuluyor.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için titizlikle çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin 13 ilçesinde rutin olarak sürdürdüğü ibadethane temizliği çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ibadethanelerde yürütülen temizlik çalışmalarını Ramazan ayı öncesinde sıklaştırarak, vatandaşlara steril bir ortam hazırlıyor. Kurduğu ibadethane temizlik ekibi ile Mersin'de bulunan cami, cemevi, kilise ve kurum mescitlerinin düzenli olarak temizliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekanda yapmaları için özveri ile çalışıyor. Rutin çalışmalarını yıl boyunca sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, modern temizleme cihazları ve profesyonel personel ile Ramazan ayı öncesinde de ibadethaneleri hijyenik hale getiriyor.

Ekipler, temizlik işinin tamamlanmasının ardından ibadethanelerin içerisine saf gül yağı sıkılarak, mekanların güzel kokması sağlanıyor. Temizlik işlemleri, rutin programın dışında din görevlileri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da yapılıyor. Vatandaşlar, ibadethane temizliği konusundaki taleplerini 'Alo 185' veya 'Alo 188 Teksin Çağrı Merkezi' ve Teksin uygulaması üzerinden ekiplere iletebiliyor.

'İbadethanelerimizi steril hale getiriyoruz'

Mezarlıklar Daire Başkanlığında amir olarak görev yapan Mahmut Alper Koç, ibadethanelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, ekiplerin yıl boyunca görev yaptığını vurguladı. Ramazan ayı öncesinde de ibadethanelerin genelinde temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Koç, 'Mersin genelinde bütün ibadethanelerin temizliğini yapıyoruz. Muhtarlarımız, camilerimizin imamları arayarak talep oluşturabiliyor. Bu talepler doğrusuna ibadethane temizliğimizi yapıyoruz. Camilerimizin tabanında bulunan halıların yıkama olarak temizliğini yapıyor, dezenfektan kullanıyoruz. Böylece camimizi steril bir hale getiriyoruz' dedi.

'Çalışmalarımız Ramazan boyunca devam edecek'

Temizlik çalışmalarının teknolojik ekipmanlarla yürütüldüğünü belirten Koç, 'Camilerimizin temizliğinde halılarımız için yıkama ve buhar makinelerimiz var. Dezenfektan çalışmalarımızın ardından silme işlemlerimiz var. En sonunda gül suyumuzu kullanıyoruz böylece camimizin içine girdiğimizde mis gibi bir koku oluşuyor' diye konuştu.

Çalışmaların Ramazan ayı öncesinde sıklaştığını sözlerine ekleyen Koç, 'Bizim genel olarak 12 ay boyunca süren bir çalışmamız ama Ramazan boyunca namaz esnasında daha düzenli ve steril bir ortam oluşması amacıyla hummalı bir çalışma yapıyoruz' ifadelerini kullandı.