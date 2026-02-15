Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, enerjide çok büyük bir iddia ortaya koyduğunu, çok büyük bir hedefle yola çıktığını belirterek, 'Bizim hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılıktan kurtarabilmek. Bunun her alana yansıması olacak. Ekonomiye çok büyük bir yansıması olacak. Çünkü Türkiye her yıl 60 ila 70 milyar dolar enerji ithalatına para ödüyor' dedi.

Bakan Bayraktar, Taşucu Limanı'ndan Somali'ye gidecek 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi 'Çağrı Bey' için düzenlenecek uğurlama törenine katılmak üzere Mersin'e geldi. Mersin programına valilik ziyareti ile başlayan Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defterini imzalayıp Vali Atilla Toros ile bir süre görüştükten sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığına geçti.

Burada partilileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar yaptığı konuşmasında, Mersin'in, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, 'Çünkü her yönüyle büyük bir potansiyele sahip. Tarım deseniz öyle, sanayi deseniz öyle, lojistikte Türkiye'nin ekonomisine can veren şehirlerden bir tanesi. Limanıyla, diğer unsurlarıyla. Enerjisiyle inşallah dediğim gibi hem Türkiye'de hem dünyada artık adı duyulacak bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim ülkemiz için göz bebeği şehirlerimizden, büyüyen ve çok daha büyük bir büyüme potansiyeli olan şehirlerimizden bir tanesi' diye konuştu.

Mersin'in, bu büyümenin getirdiği belli zorluklarla da karşı karşıya olduğunu söyleyen Bayraktar, 'Yani nüfusumuz artıyor, ihtiyaçlarımız artıyor, özellikle altyapı ihtiyacımız, enerji altyapısındaki ihtiyaçlarımız artıyor. Bu anlamda da biz bu ihtiyaçların karşılanması için, sabah buraya ilk geldiğimiz dakikadan itibaren İl Başkanımız, il yönetimindeki arkadaşlarımız, vekillerimiz, zaten onlarla her zaman Ankara'da da burada da bir aradayız. Onlar şehrin sorunlarını, beklentilerini bizlere ifade ediyorlar. Biz de şehrimizdeki bu sorunları, sıkıntıları nasıl giderebiliriz, nasıl çözümler üretebiliriz onlarla ilgili özellikle bu sabahtan itibaren istişarelerimizi tekrar yaptık. Verimli toplantılar yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bunların neticelerini sizler de hissedeceksiniz' ifadelerini kullandı.

Yapılan bu işlerin, elektrik ve doğal gaz gibi aslında temel evrensel hizmetler olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, 'Yani bunlarsız hayat, elektriksiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Tabii biz bir taraftan da bu hizmetleri sunarken, bunun arkasında neler yaptığımızı, yani enerjide Türkiye'nin hedeflerini, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerjideki hedeflerimizi de böyle özellikle dava ve yol arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde kısaca ifade ediyoruz' şeklinde konuştu.

'Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak'

Türkiye'nin enerjide çok büyük bir iddia ortaya koyduğunu, çok büyük bir hedefle yola çıktığını belirten Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

'Bizim hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılıktan kurtarabilmek. Bunun her alana yansıması olacak. Ekonomiye çok büyük bir yansıması olacak. Çünkü Türkiye her yıl 60 ila 70 milyar dolar enerji ithalatına para ödüyor. Diyebilirsiniz ki 'yapmayalım.' Ama yapmadan da bu sefer işte ihtiyacımız olan enerjiyi karşılama şansımız yok. Ve elektrik ihtiyacı özellikle başta büyük bir hızla artıyor. Şimdi Mersin'in altyapısıyla ilgili bu sabah yaptığımız toplantıda, temel öne çıkan şeylerden birisi, özellikle kırsaldaki ihtiyaçlar. Evet şebeke eskiyor, 30 yıllık 40 yıllık şebekemiz yaşlanıyor ama başka bir şey daha var. Kırsalda eskiden sadece belki aydınlatma amaçlı kullandığımız elektrik, bugün artık her beyaz eşyanın olduğu, klimaların olduğu, yakında elektrikli araçların olduğu bir ihtiyaç sürecine doğru gitmiş. Dolayısıyla bu talep artmış. Bu artan talebin önümüzdeki süreçte daha da artacağını öngörüyoruz. Onun için bizim enerji ithalatımız artabilir.'

'Ne yapıyoruz bunun için' diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye denizlerinde ve karalarında doğal gaz arıyor, petrol arıyor. Yurt içinde arıyor, yurt dışında arıyor. İnşallah bugün öğleden sonra çok özel bir törene Taşucu'nda şahitlik yapacağız. Dolayısıyla petrolünü, doğal gazını arayan, üreten, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üreten, Karadeniz'in derinliklerinden kendi doğal gazını çıkarıp 4 milyon haneye sunan bir Türkiye haline geldi ülkemiz. Çok kısa bir süre içerisinde. İnşallah daha da üretimimiz artacak ve bu alandaki dışa bağımlılığımızı günden güne azaltacağız. İşte yenilenebilir enerji yapıyoruz, diğer santrallerimiz inşallah Akkuyu, biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin elektrik ihtiyacını tek başına yüzde 10'nu karşılayacak. Mersin'le ilgili raporlara bakıyordum; Mersin şu anda net ithalatçı bir şehrimiz. Yani ürettiği elektrikten daha çoğunu tüketiyor. Ama Allah'ın izniyle Akkuyu devreye girdiği gün itibarıyla Mersin, elektrik ihracatçısı bir şehrimiz haline geliyor. Yani Türkiye'nin enerjisine enerji katacak. İnşallah ekonomisine güç kattığı gibi bu alanda da gerçekten örnek önemli illerimizden biri haline gelecek. Ve bunun etrafında da tabii inşallah sanayi, özellikle üretim, istihdam bu anlamda da gençlerimize çok farklı iş kapıları da burada açılmış olacak. Hakikaten uluslararası evsafta bir şehir, daha da o özelliğine sahip olacak.'

'Türkiye bu enerjideki dışa bağımlılığı kırdığı anda, bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek'

Bu anlamda yapılan çalışmaların hem Mersin'e hem Türkiye'ye faydalı hizmetler olması temennisinde bulunan Bayraktar, 'Bu anlamda biz gece gündüz demeden, yorulmadan, durmadan mücadeleye devam edeceğiz. Ve şuna inanıyorum; Türkiye bu enerjideki dışa bağımlılığı kırdığı anda, işte o zaman Türkiye hakikaten çok daha güçlü bir ekonomiye sahip, çok daha bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir ısrarla, inatla, güçlü bir kararlılıkla onun liderliğinde bu hedefe erişeceğimize yürekten inanıyorum' dedi.