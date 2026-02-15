CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Cumhuriyet Halk Partisi’nde önemli görevlere getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olurlarıyla Dinçer, İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Dinçer ayrıca, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde Ticaret Politika Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.

Yeni görevlerine ilişkin açıklamada bulunan Dinçer, kendisine duyulan güven dolayısıyla Genel Başkan Özgür Özel’e ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Görevin sadece bir unvan olmadığını vurgulayan Dinçer, “Bu sorumluluk; esnafımızın nefes aldığı, KOBİ’lerimizin büyüdüğü, üreticimizin kazandığı, adil rekabetin hâkim olduğu bir Türkiye mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Emeğin, üretimin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Dinçer, “Birlikte başaracağız; üreten Türkiye kazanacak, halk kazanacak” dedi.