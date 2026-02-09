Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. Dönem Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) bünyesinde oluşturulan Tarım ve Orman Politika Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girilirken halktan yana, üretimi önceleyen ve kırsal kalkınmayı esas alan politikaların hayata geçirilmesinin tarihsel bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Gökçel, demokrasiye ve halk iradesine yönelik baskıların arttığı bir dönemde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ortaya koyduğu kararlı siyasi hatta katkı sunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Gölge bakanlık anlayışıyla çalışma

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurulu’nun, CAO Yürütme Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu başkanlığında, gölge bakanlık anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gökçel, kurulun tarımda yapısal sorunlara çözüm üretmeyi, üreticiyi güçlendirmeyi ve halkın sağlıklı, güvenilir ve erişilebilir gıdaya ulaşmasını temel bir kamusal hak olarak ele aldığını vurguladı.

Bu kapsamda gıda güvenliği ve gıda egemenliğini esas alan somut politika önerilerinin oluşturulmasına katkı sunacaklarını ifade eden Gökçel, bilimsel, katılımcı ve uygulanabilir politikalarla Türkiye’nin tarım ve ormancılık alanındaki kronik sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İmamoğlu’nun vizyonuna güçlü politika desteği

Cengiz Gökçel, yürütülecek çalışmalarla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortaya koyduğu vizyonun güçlü ve sürdürülebilir bir politika zeminine kavuşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, çalışmaların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını kaydetti.