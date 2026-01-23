AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin’in sağlık vizyonunu ileriye taşıyacak 2026 Yılı Yatırım Programı’nın onaylanmasıyla , Mersin'e devasal sağlık yatırımlarının geleceği müjdesini paylaştı.

Başkan Aldemir açıklamasında, “Şehrimizin sağlık vizyonunu bir üst seviyeye taşıyacak 2026 Yılı Yatırım Programı’nın onaylanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onaylanan bu yatırımlarla Mersin’in sağlık altyapısı güçlenecek, hizmet kapasitesi önemli ölçüde artacaktır. Bugüne kadar ilimize kazandırdığımız yatırımlar kadar yeni bir yatırım dönemine girmenin haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda Mersin’e kazandırılacak yatırımları tek tek paylaşan Aldemir, şunları söyledi:

“Batı bölgemizin en büyük sağlık üslerinden biri olacak Yeni Erdemli Devlet Hastanesi, Mersin’in sağlık gücüne büyük katkı sağlayacaktır. Mezitli Devlet Hastanemize mevcut 150 yatağa ek 200 yataklı, Silifke Devlet Hastanemize ise mevcut 230 yatağa ek 200 yataklı ek hizmet binaları kazandırıyoruz.

Anamur Devlet Hastanesi Ek Binası ile 30 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Psikiyatri Servisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Diyaliz, depo ve arşiv birimlerini kapsayan modern bir sağlık kompleksi inşa edilecektir.

Akdeniz ilçemizde hayata geçecek Mersin Sağlık Kompleksi, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlık Hizmetleri Merkezi, 112 Başhekimliği, Aile Sağlığı Merkezleri, 40 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, UMKE Lojistik Destek ve Merkez Arşiv birimlerini tek çatı altında toplayacaktır.

Bağımlılıkla mücadelede örnek olacak Mersin Bahar Merkezi ile hem tedavi hem rehabilitasyon alanında önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız.”

Birinci basamak sağlık hizmetlerine de ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Aldemir, Tarsus, Erdemli ve Silifke başta olmak üzere birçok noktada yeni Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Aldemir açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Modern tıbbın tüm imkânlarını Mersin’imizin her noktasına ulaştırma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Onaylanan 2026 yılı sağlık yatırımlarımızın tüm hemşehrilerimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”