Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program kapsamında; Tip 1 diyabetli çocukların okul ortamındaki bakım ve takip süreçlerine yönelik eğitim veren sağlık profesyonellerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program çerçevesinde, Müdürlük Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İlhan Aydın ve Başkan Yardımcısı Dilek Özer tarafından eğitim sürecine katkı sunan sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.

Teşekkür belgesi takdim edilen isimler şöyle:

- Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. İclal Okur

Uzm. Dr. Dilek Çiçek

Hemşire Gülcan Avcı

Nida Yılmaz

Gülhan Varol

- Mersin Toros Devlet Hastanesi

Kezban Arkadaş

Teşekkür belgesi takdimi sırasında yapılan açıklamada, diyabetli çocukların okulda kan şekeri takibi ve insülin uygulaması gibi ihtiyaçlarının doğru ve zamanında yönetilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Verilen eğitimler sayesinde öğretmenler ve okul personelinin; olası bir acil durumda (hipoglisemi ya da hiperglisemi gibi) doğru müdahalede bulunabilecek bilgi ve donanıma ulaştığı ifade edildi.

Yetkililer, kurumlar arası iş birliğinin çocukların sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.