Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen kornea nakli (keratoplasti) ameliyatı başarıyla tamamlandı. Yapılan operasyonla hastanın görme melekesini yeniden kazanması hedeflendi.

Hastanenin Göz Kliniği hekimleri Doç. Dr. Erman Bozalı ve Doç. Dr. Emin Serbülent Güçlü tarafından gerçekleştirilen ameliyatın planlandığı şekilde başarıyla sonuçlandığı bildirildi. Operasyonun, bölge açısından ileri düzey göz cerrahisinin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önemli olduğu belirtildi.

Bölge için önemli bir cerrahi adım

Doç. Dr. Erman Bozalı, korneanın gözün en ön kısmında yer alan ve görmenin temelini oluşturan saydam bir doku olduğunu ifade ederek, 'Kornea saydamlığını kaybettiğinde ciddi görme kayıpları ortaya çıkabilir. Gerçekleştirdiğimiz nakil ameliyatı ile hastamızın yeniden görme potansiyelini kazanmasını hedefledik. Operasyon planladığımız şekilde başarıyla tamamlandı' dedi.

Bu ameliyatın bölge için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Bozalı, kornea hastalıkları nedeniyle başka illere sevk edilen birçok hastanın artık Mersin'de tedavi edilebileceğini kaydetti.

Kornea hastalıklarında yüksek başarı oranı

Doç. Dr. Emin Serbülent Güçlü ise kornea naklinin birçok göz hastalığında uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. Güçlü, 'Keratokonus, enfeksiyon sonrası oluşan kornea lekeleri, travmaya bağlı doku kayıpları ve endotel yetmezliği gibi durumlarda kornea nakli uygulanmaktadır. Gelişen cerrahi tekniklerle yalnızca hastalıklı tabakanın değiştirildiği yöntemler sayesinde başarı oranı oldukça yüksektir' diye konuştu.

Doğru takiple görme kalitesi artıyor

Ameliyat sonrası sürecin önemine dikkat çeken Güçlü, 'Nakil sonrası düzenli takip ve damla tedavilerinin doğru kullanılması büyük önem taşımaktadır. Uygun takip ile hastalar günlük yaşamlarına dönebilmekte ve görme kaliteleri belirgin şekilde artmaktadır' ifadelerini kullandı.

İleri cerrahi uygulamalar artacak

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı da operasyonun, hastanenin sağlık hizmetlerindeki gelişimini gösterdiğini belirterek, 'Göz hastalıkları alanında yapılan ilk kornea nakli ameliyatının başarıyla tamamlanması, hastanemizin nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefinin önemli bir göstergesidir. Amacımız, hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini kendi şehirlerinde tamamlayabilmelerini sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte ileri cerrahi uygulamaları artırarak vatandaşlarımıza daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz' dedi.

Gerçekleştirilen ilk kornea nakliyle birlikte, kornea hastalıkları nedeniyle başka illere yapılan sevklerin azalmasının beklendiği bildirildi.