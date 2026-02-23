Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Ramazan ayına özel irşat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, mukabele geleneğinin Peygamber sünneti olduğunu söyledi.

Anamur'da kadınlar, asırlardır süregelen mukabele geleneğini Ramazan ayında yoğun katılımla sürdürüyor. İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim alan kadınlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dinleyerek mübarek ayın manevi atmosferini birlikte yaşıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç odaklı kurslara kayıt yaptıran kadınlar, ilerleyen yaşlarına rağmen azimle öğrendikleri Kur'an-ı Kerim ile mukabele halkalarına katılıyor.

Mukabelenin kökenine değinen Müftü Fidan, 'Peygamber Efendimiz (sav) ile Cebrail (A.S) arasında her Ramazan'da Kur'an'ın karşılıklı okunması, asırlardır sünnet olarak yaşatılıyor. İlçemizde görevlendirdiğimiz 25 kadın hocamızla birlikte Kur'an okuyor, hataları düzeltiyor ve okunan cüzlerin meali ile cüz içerisinde geçen önemli konuları işliyoruz' dedi.

İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarına katılan kadınların önemli bir kısmının Kur'an-ı Kerim öğrenerek temel dini bilgileri edindiğini belirten Fidan, özellikle ev hanımlarının gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kurslara katılan öğrencilerin büyük bölümünün Ramazan ayında mukabeleye iştirak edecek seviyeye ulaştığını vurgulayan Fidan, Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Mukabele sonrası irşat sohbetleri

Kur'an kurslarında düzenlenen programların sadece kıraatle sınırlı kalmadığını kaydeden Fidan, mukabele sonrasında İlçe Müftülüğü İrşat Ekibi tarafından oruç, yardımlaşma, infak ve zekat gibi temel dini konularda bilgilendirme sohbetleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Orman İşletme Camii Kur'an Kursu, Emir Sultan Camii Kur'an Kursu, Akdeniz Camii ve Ak Camide düzenlenen mukabele halkalarının kadınların yoğun ilgisiyle devam ettiği bildirildi.

Programların Ramazan ayı boyunca farklı kurs ve camilerde sürdürüleceği kaydedildi.