Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor. Gitar, piyano, bağlama ve keman eğitimlerinin verildiği kurslarda her yaştan vatandaş hem hobi ediniyor hem de konservatuvar tarzında eğitim alma fırsatı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen ücretsiz enstrüman kursları, yoğun ilgi görüyor. Kentin kültür sanat dünyasının mimarlarından olan Büyükşehir Belediyesi gitar, piyano, bağlama ve keman kurslarında eğitim alan vatandaşlar, bu sayede sanatsal yeteneklerini de geliştiriyor.

Haftanın farklı günlerinde gerçekleşen kurslarda, temel eğitimden parça çalışmalarına kadar tüm eğitimler eksiksiz biçimde veriliyor. Enstrümanların teknik özelliklerinin de aktarıldığı kurslara katılan vatandaşlar, eğitimlerden büyük memnuniyet duyuyor. Her yaştan vatandaşa ücretsiz şekilde kapılarını açan enstrüman kursları, belirlenen gün ve saatlerde profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor.

Macit Özcan Spor Tesislerinde sürdürülen kurslarda gitar, piyano, bağlama ve keman odalarında verilen eğitimlerin ardından, vatandaşlar yeni yeteneklerini keşfetme şansını da buluyor. Bir yıl boyunca kurslardan faydalanan vatandaşlar, eğitimin ardından katılım belgelerini teslim alıyor. Müziğin ve sanatın ritminin adresi haline gelen Büyükşehir Belediyesi, enstrüman kursları, ücretsiz olmasıyla da vatandaşlardan tam not alıyor.

'Ücretsiz kurslarımızda öğrencilerimiz, konservatuvar tarzında eğitim alıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrasında bağlama sanatçısı ve enstrüman kurslarında bağlama öğretmeni olan Uğurcan Kesici, 'Derslere önce nota eğitimiyle başlıyoruz. Bir süre sonra da enstrümanlarımız eşliğinde türkü öğreniyoruz. Yaklaşık bir yıl süren eğitimin sonunda, öğrencilerimize katılım belgelerini veriyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediyesinin gitar, keman, piyano ve bağlama dallarında verilen ücretsiz kurslarından hem hobi edinmek isteyenlerin, hem de konservatuvar öğrencilerinin yararlandığını kaydeden Kesici, Mersin'de kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra, enstrüman kurslarıyla da vatandaşları müzikle buluşturduklarını ifade etti. Kesici, 'Burada öğrencilerimize hem hobi olarak hem de mesleki anlamda iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Olumlu olarak da dönüş sağlanıyor. Birçok insan, burada kurslar olduğunu biliyor. Mersinliler için kültürel anlamda çok güzel bir faaliyet. Bütün kurslarımız tamamen ücretsiz. Öğrencilerimiz, konservatuvar tarzında eğitim alıyor' diye konuştu.