Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında 7 yılda 360 yetiştiriciye 9 bin küçükbaş hayvan ve bin 440 ton yem desteği sağlandı. Sürdürülebilir yapısıyla dikkat çeken proje, kırsalda üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın artması adına Türkiye'ye örnek olan çalışmalarından birisi olan 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile aile ekonomilerine destek olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve her yıl 60 yeni yetiştiriciye 24 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan verilen proje kapsamında, üreticilere yem ve bir yıllık aşı hizmetleri desteği de sağlanıyor.

7 yıllık süreçte 360 yetiştiriciye 9 bin küçükbaş hayvan teslim edildi

Kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam olanağı sunan ve bölge genelinde küçükbaş hayvan varlığını artırmayı hedefleyen çalışma dahilinde, 7 yıllık süreçte 360 yetiştiriciye 9 bin küçükbaş hayvan ve bin 440 ton yem dağıtımı gerçekleştirildi. Sürdürülebilir olması ile dikkat çeken projeden faydalanan yetiştiricilere hayvanlar, 5 yıl içinde gerçekleşen doğumlarla toplam 25 hayvanı yeni yetiştiricilere ulaştırmaları için teslim ediliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Anamur'da 16, Aydıncık'ta 5, Akdeniz'de 23, Bozyazı'da 8, Çamlıyayla'da 14, Erdemli'de 44, Gülnar'da 29, Mezitli'de 10, Mut'ta 30, Silifke'de 45, Yenişehir'de 4, Tarsus'ta 88 ve Toroslar'da 44 mahallede bulunan yetiştiriciye hayvan teslimatları yapıldı.

'Büyükşehir Belediyesinin bu projesinden yararlandığım için çok mutluyum'

Büyükşehir Belediyesinin 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinden faydalanan yetiştiricilerden önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Bu kadınlardan birisi de Tarsus'a bağlı Küçükkösebalcı Mahallesi'nde ikamet eden Seda Yeni. Gerçekleşen doğumlarla genişleyen sürüsüne özenle bakan Yeni, Büyükşehir Belediyesinin bu projesinden faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni, 'Projeye başvurduk ve kabul edildik. Hiç beklemiyordum, ama çıktığı için çok sevindim. Teslim edilen hayvanların birçoğu hamileydi. 7 tane kuzumuz oldu. Onları sağlıklı bir şekilde besliyor ve büyütüyoruz' diye konuştu.

Tarımsal üretim yaptıklarını, ancak zarar ettiklerini dile getiren Yeni, 'Bizim için hayvansal üretim büyük bir şey. İnşallah hayvancılıktan para kazanırız diye düşündük. Böyle bir şeyin de bize çıkması çok iyi oldu. Bu projeyi hayata geçiren Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Projemiz sürdürülebilir bir hayvancılık projesidir'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat mühendisi olarak görev yapan Ahu Arıkan, 'Projemiz 2020 yılından bu yana devam eden, sürdürülebilir bir hayvancılık projesidir. Projemiz ile vatandaşlarımıza küçükbaş hayvan, yem ve aşı desteği sağlıyoruz. Her yıl 60 yetiştiricimize 25 küçükbaş hayvan ve 4 ton da yem veriyoruz. Yetiştiricilerimizi kırsalda ikamet eden, maddi geliri düşük olup, sürüsünü büyütmek isteyen 25 - 45 yaş aralığındaki kişilerden seçiyoruz' ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar toplam 360 yetiştiriciye 9 bin baş hayvan ve bin 440 ton yem desteği sağladıklarını kaydeden Arıkan, '2022 yılında 556, 2023 yılında bin 180 ve 2024 ile 2025 yıllarında bin 500 küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizden alınıp, yeni yetiştiricilere teslim edildi. Böylece proje döngüsü başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu sayede son 2 yıldır belediye bütçesinden damızlık hayvan ücreti ödenmemektedir ve sürdürülebilirlik sağlanmıştır' dedi.