2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını birebir doğru bilen BETİMAR Araştırma Şirketi, 9–12 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Bu Pazar Seçim Olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Verilere göre AK Parti birinci parti konumunu korurken, CHP ikinci sırada yer aldı.

BETİMAR Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu yoklaması, Türkiye'deki siyasi dengeleri gözler önüne serdi. Şubat ayının ikinci haftasında gerçekleştirilen araştırmada, seçmenlere "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK Parti ve CHP Arasındaki Fark Korunuyor

Anket sonuçlarına göre AK Parti, %33,2'lik oy oranıyla listenin başında yer alıyor. Ana muhalefet partisi CHP ise %27,9 ile ikinci sırada bulunuyor. İki parti arasındaki yaklaşık 5 puanlık fark, siyasetin ana eksenini oluşturmaya devam ediyor.

Üçüncü Yol ve Diğer Partiler

Ankette dikkat çeken bir diğer nokta ise üçüncü sıra mücadelesi oldu. DEM Parti %8,8 ile üçüncü sırada yer alırken, onu kıl payı farkla %8,5 oy oranına sahip olan MHP takip etti.

Ankette yer alan partilerin tam oy oranları şu şekilde: