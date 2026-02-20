Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 29.'su düzenlenen EMITT 2026'ya katılan turizmcilerle bir araya geldi. Seçer, kamu ve özel sektör iş birliğiyle Mersin'in tanıtımını daha güçlü bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

5-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara katılan sektör temsilcileri, Mersin'in tanıtımına sunduğu katkılardan dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti. Fuar sürecindeki iş birliği ve koordinasyondan memnuniyet duyduklarını ifade eden turizmciler, kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

'Hepimiz Mersin'in tanıtımı için çalışıyoruz'

EMITT 2026'ya katılımın, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kentin turizm dinamiklerinin ortak yürüttüğü bir çalışma olduğunu vurgulayan Seçer, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Seçer, 'Biz belediye olarak, siz de sektör temsilcileri olarak hepimiz sonuç itibarıyla Mersin'in tanıtımı için çalışıyoruz. Tüm aktörleri aynı çatı altında buluşturmak daha rasyonel ve etkili sonuçlar almamızı sağlıyor' dedi.

'Dünyada geçerli konseptleri kullanıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan standın fuar boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirten Seçer, konsept çalışmalarında sektör temsilcilerinin görüşlerinden yararlandıklarını ifade etti.

Son teknoloji ve dünyada geçerli tanıtım konseptlerini kullandıklarını dile getiren Seçer, 'En iyi sonucu alabileceğimiz uygulamaları hayata geçirmek için bütçemizi ve enerjimizi bu alana yönlendiriyoruz. Mersin'in tanıtımı için verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Mersin layık olduğu yere gelecek'

Heyet adına konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol ise turizmciler olarak ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak kentin gücünü ortaya koyduklarını belirtti. İzol, 'Bu bir zaman meselesi. Hep birlikte mücadele edersek Mersin en kısa zamanda layık olduğu yere gelecektir. Hepimizin ortak hedefi Mersin'i daha ileri taşımak' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, EMITT yönetimi tarafından destinasyonlar dalında Mersin Büyükşehir Belediyesine verilen 'En Başarılı Ekip Çalışması' plaketinin Hamit İzol tarafından Başkan Seçer'e takdim edilmesiyle sona erdi.