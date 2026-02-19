Mersin'de yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen suç yapılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 39 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten suç yapılarına yönelik planlı, fiziki ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan mali analiz ve teknik incelemelerde, şüphelilerin 2023- 2025 yılları arasında banka ve kripto varlık hesapları üzerinden toplam 1 milyar 39 milyon 348 bin 153 liralık para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, yasadışı bahis oynattıkları ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 255 bin lira nakit para, 1 çelik kasa, 1 tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı.

Yetkililer, yasa dışı bahis başta olmak üzere siber ortamda faaliyet gösteren suç yapıları ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.