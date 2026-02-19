Merin Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay başkanlığında, Müdürlük etkinlik ve toplantı salonunda, Mersin turizminin geliştirilmesi amacıyla “ÖZNEMİZ MERSİN” temalı toplantı gerçekleştirildi.

Başta kent merkezi olmak üzere Mersin genelinde turizmin mevcut durumu, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıya bölgede görev yapan profesyonel turist rehberleri katılarak sahadaki gözlem ve deneyimlerini paylaştı.

Turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, destinasyon tanıtımının güçlendirilmesi ve rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay yaptığı konuşmada , '' Sizleri çok önemsiyoruz , sizler sadece Mersin'in değil Türkiye'nin gönül elçilerisiniz.Bölgemizin güzelliklerini , duygu ve hislerini birebir anlatan elçilersiniz.Mersin'e gelen turistleri en iyi nasıl ağırlayabiliri ? , nasıl memnun bir şekilde Şehrimizden geri yolcu edebiliriz ? bunların gayreti içerisindeyiz. Öznemiz Mersin , gücümüz ise birlik ve beraberliğimizdir. İnşallah Kültür ve Turizm alanında kentimizi birlikte büyüteceğiz '' dedi.

Toplantının, kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmesi ve Mersin’in turizm vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.