Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan İçel Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Geleneksel Türk Sanatları Resim Sergisi”, düzenlenen törenle kapılarını sanatseverlere açtı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programına Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Adem Arslan ve Halil Akyürek, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mutlu Analan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarından ilham alarak hazırladığı özgün ve estetik eserler, davetlilerden tam not aldı. Sergide yer alan çalışmalar, hem teknik başarıları hem de kültürel mirasa sahip çıkma bilinciyle dikkat çekti.

Açılış programı kapsamında İçel Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri ve müzik öğretmenleri tarafından sunulan klasik müzik dinletisi ise etkinliğe ayrı bir anlam ve zarafet kattı.

Sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyen Kaymakam Turgay Gülenç, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Gülenç, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.