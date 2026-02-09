Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle öğrencilerle bir araya gelmek amacıyla sürdürdüğü okul ziyaretleri kapsamında Akdeniz 75. Yıl Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Özdemirci, akademik başarıyı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı bilimsel projeler ile olimpiyat çalışmalarına ilişkin bilgi alan Özdemirci, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Öğrencilere hitap eden Özdemirci, bilginin artık her yerde ve kolayca ulaşılabilir olduğuna dikkat çekerek, “Önemli olan bu bilgiyi sentezleyebilmek, etik değerlerle harmanlamak ve insanlığın faydasına sunabilmektir. Yapay zekânın yapamadığı tek şeyi yapın; yaratıcı düşünün ve kalbinizi, vicdanınızı işinize katın. Sadece test çözen değil, sorun çözen bir nesil olmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda öğretmen ve okul yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özdemirci, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.