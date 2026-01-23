Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Özel Eğitim – Otizm ve Müzik Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Otizm ve Müzik Kış Buluşması” programına katıldı.

Tıp Profesörü ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Torun’un danışmanlığında gerçekleştirilen program, Prof. Dr. Torun’un sunduğu “Otizm – Beyin ve Müzik İlişkileri – Müzik Eğitiminin Otizm Üzerindeki Etkileri” konulu sunumla başladı. Sunumda, müziğin otizmli bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkıları bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, özel eğitim alanında farkındalığı artırmayı ve bilimsel temelli yaklaşımları eğitim ortamlarıyla buluşturmayı önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin eğitim camiası açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Özel öğrencilerin ve ailelerinin hiçbir zaman yalnız olmadığını ifade eden Özdemirci, müzik, sanat, spor ve sosyal etkinliklerin çocukların kendilerini ifade etmeleri, dünyayla bağ kurmaları ve özgüven kazanmaları açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Farklılıkları bir eksiklik değil, zenginlik olarak gören bir eğitim anlayışını benimsediklerini dile getiren Özdemirci, Millî Eğitim ailesi olarak özel gereksinimli öğrencilerin eşit, erişilebilir ve nitelikli eğitime ulaşabilmeleri için tüm imkânların seferber edildiğini kaydetti.

Bu tür çalışmaların yalnızca akademik başarıya değil, sosyal, duygusal ve kültürel gelişime de katkı sunduğunu belirten Özdemirci, otizmli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımına destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti. Özdemirci ayrıca öğretmenlere, ailelere ve çocuklara şükranlarını sunarak, sevgi ve anlayışla aşılmayacak hiçbir engel olmadığını ifade etti.

Program kapsamında, 27–31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Otizm Kış Buluşmaları ile özel eğitim öğrencileri ve ailelerinin yarıyıl tatillerini verimli geçirmelerinin hedeflendiği belirtildi. Bu süreçte öğrencilerin sinema, müze, konser, spor etkinlikleri ile ev ve kurum ziyaretleri gibi sosyal faaliyetlere katılarak, akranlarıyla eğitim ortamları dışında da bir araya gelmeleri amaçlanıyor.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin yanı sıra İl Millî Eğitim Şube Müdürleri İlhan Sabit Memiş, Ali Kanık ve Hüseyin Karakuş, çok sayıda akademisyen, veli ve öğrenci katıldı.