Mersin'de deprem sonrası teknik incelemeler sonucunda yıkılan okulların yerine yenilerinin hızla inşa edildiği ve planlanan projelerle kentin eğitim altyapısının daha da güçlendirileceği belirtildi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, kentte resmi ve özel toplam bin 362 okulda eğitim veriliyor. Bu okullarda 16 bin 12 derslik bulunurken, 30 bin 341 öğretmen görev yapıyor. Örgün eğitimde 405 bin 548 öğrenci yer alırken, açık öğretim ve Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarla birlikte toplam öğrenci sayısının 422 bin 919'a ulaştığı bildirildi.

Verilere göre derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 26, ortaöğretimde 23 olarak açıklanırken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise ilkokulda 17, ortaokulda 13 ve lisede 11 olduğu kaydedildi.

Deprem sonrası 114 okul yıkıldı

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan teknik incelemelerde Mersin genelinde bin 469 derslikten oluşan 114 okulun dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkıldığı bildirildi. Bu okulların yerine bin 564 derslikten oluşan 86 okulun yeniden inşa edilerek hizmete açıldığı belirtilirken, öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere 2 spor salonunun da tamamlandığı ifade edildi.

52 okulun yapım süreci devam ediyor

Açıklamada kentte farklı aşamalarda devam eden projeler hakkında da bilgi verildi. Buna göre 14 okulun yapımının sürdüğü, 11 okulun ihalesinin tamamlanarak sözleşme aşamasında olduğu ve 21 okulun ihale öncesi hazırlık sürecinde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Mersin'de 6 okulun İslam Kalkınma Bankası tarafından yapılacağı ifade edildi. Toplamda 52 okul için sürecin aktif şekilde devam ettiği, bunun yanında 7 okulda güçlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

'Mersin'i eğitimde öncü iller arasına taşıyacağız'

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, yatırım programında yer alan projelerin tamamlanmasıyla birlikte Mersin'e 139 yeni okul ve 2 bin 716 derslik kazandırılmış olacağı söyledi. Aldemir, deprem sonrası süreçte eğitim yatırımlarına hız verildiği belirtilerek, öğrencilerin güvenli ve modern ortamlarda eğitim almasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti. Ayrıca eğitim altyapısının güçlendirilmesiyle Mersin'in eğitim alanında Türkiye'nin öncü illeri arasında yer almasının amaçlandığını kaydetti.