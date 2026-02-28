Mersin'de Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Mersin'in fark oluşturanları okulumda' konulu söyleşide, farklı meslek gruplarından konuşmacılar öğrencilerle bir araya gelerek hayat hikayelerini ve başarıya giden yoldaki mücadelelerini paylaştı. Öğrenciler programı ilgiyle takip etti.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacılar, zorluklar içinde geçen eğitim hayatlarını ve hedeflerine ulaşma süreçlerini anlattı. Söyleşinin ana teması ise 'engellere değil hedefe odaklanmak' oldu.

Kadın Hastalıkları Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Evşen Çayan, dezavantajlı bir okulda başladığı eğitim hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen hedefinden vazgeçmediğini belirtti. 5 yaşında okula başladığını anlatan Çayan, kalabalık sınıflarda eğitim gördüğünü, ancak küçük yaşta okumayı öğrenerek fark oluşturduğunu söyledi.

Adana'da katıldığı bir hikaye yarışmasında 6 yaşında birinci olduğunu dile getiren Çayan, 'İlk defa 'ben yapabilirim' hissi orada oluştu. Bence sahip olabileceğimiz en büyük güç 'yapabilirim' duygusudur' dedi.

Dezavantajlara değil hedefe odaklandığını vurgulayan Çayan, tıp fakültesini bitirerek kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu, ardından doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldığını kaydetti. Yaklaşık 28 yıldır hekimlik yaptığını belirten Çayan, 'Bir başarı için gözünüzü bir hedefe kilitlediğinizde, yolunuzdaki engelleri değil varmak istediğiniz yeri görürseniz mutlaka ulaşırsınız' ifadelerini kullandı.

Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Nesim Ekinci ise çocukluğunun zorlu şartlar altında geçtiğini anlattı. Ağrı'da eğitim gördüğü yıllarda ağır kış şartlarında kilometrelerce yürüyerek okula gittiklerini belirten Ekinci, öğrencilerden sahip oldukları imkânların kıymetini bilmelerini istedi.

Okul Müdürü Faruk Temel ise bu tür organizasyonlarla öğrencileri farklı alanlarda başarı elde etmiş isimlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğe Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Uzman Dr. Psikolog Gizem Göçtü, Çağlarca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nermin Korkmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.