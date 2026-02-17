Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapay zekâ entegrasyonunda pilot il seçilen Mersin’de, “Öğretmenler İçin Branş Bazlı Yapay Zekâ Eğitimi”nin ilk ayağı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Programda konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, “Eğitimin Yüzyılı’nda ilk hedefimiz; çağın ruhunu yakalayan güçlü temellere oturmuş bir eğitim sistemidir. Bugün insanlık yeni bir eşiğin tam ortasındadır: Yapay zekâ çağı. Biz eğitimciler olarak ülkemiz adına bu çağın öncüleri olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“Teknolojiyi pedagojik bilgelikle harmanlamalıyız”

Mersin’in üstlendiği pilot il sorumluluğunun yalnızca teknoloji kullanımından ibaret olmadığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, asıl hedefin yapay zekâyı pedagojik bilgelik ve ahlaki eğitimle bütünleştirerek eğitimin hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

Din öğretiminin önemine ve insanların kalbine dokunabilmenin değerine dikkat çeken İl Müdürü Özdemirci, öğretmenlere yönelik düzenlenen yapay zekâ eğitiminin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Yaklaşmakta olan Ramazan ayının da Bakanlık politikaları doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklerle anlamlı şekilde idrak edilmesini diledi.

“Gelecek, teknolojiyi etik kullananların olacak”

Konuşmasının sonunda öğretmenlere duyduğu güveni vurgulayan Özdemirci,

“Gelecek, teknolojiyi tüketenlerin değil; onu anlayan, yöneten ve etik biçimde kullananların olacaktır. Sınıfa giren her öğretmen, geleceğe yön veren bir liderdir.” sözleriyle eğitimcilerin rolüne dikkat çekti.

Özdemirci’nin konuşmasının ardından eğitimciler, branşlarına yönelik yapay zekâ uygulamaları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Mersin genelindeki tüm branş öğretmenlerini kapsayacak şekilde planlanan geniş çaplı eğitim serisiyle, okulların yenilikçi uygulamaların merkezine dönüştürülmesi ve yapay zekâ yolculuğunun Mersin’den tüm Türkiye’ye örnek olması hedefleniyor.