Mersin Üniversitesi, yükseköğretimde araştırma kalitesini artırmak ve üniversiteler arası stratejik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Araştırma İş Birlikleri Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı.

25 Ocak Pazar günü Üniversite Senato Odası’nda gerçekleştirilen çalıştaya; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, her üç üniversiteden rektör yardımcıları, dekanlar, araştırma dekanlığı temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Araştırma kapasitesi masaya yatırıldı

Çalıştayda, üniversitelerin araştırma ekosistemlerinin geliştirilmesi, kurumsal performansın artırılması, veriye dayalı yönetim modelleri ve üniversiteler arası ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, bilimsel araştırma ekosistemini güçlendirmek ve proje kültürünü tabana yaymak adına kararlı adımlar attıklarını belirterek,

“Ankara Üniversitesi’nin köklü akademik hafızasından ve Araştırma Dekanlığı yapılanmasındaki öncü tecrübelerinden faydalanmak bizim için son derece kıymetli. Bu çalıştayın üniversitemizin araştırma kapasitesine ivme kazandıracağına inanıyorum” dedi.

“Bilgi paylaştıkça çoğalır”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise 180 yılı aşan akademik geçmişe sahip bir üniversite olduklarını hatırlatarak, araştırma üniversitesi olmanın getirdiği sorumluluklara dikkat çekti. Ünüvar,

“Ankara Üniversitesi olarak geliştirdiğimiz Araştırma Dekanlığı ve veri yönetim modellerini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Mersin ve Tarsus Üniversiteleri ile kurulacak bu iş birliği, ülkemizin bilimsel kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Ortak projeler için güçlü zemin

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen de bölgesel iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, çalıştayın kaynakların verimli kullanılması ve ortak bilimsel projelerin geliştirilmesi açısından yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

Veriye dayalı yönetim modelleri anlatıldı

Çalıştay kapsamında, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, “Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı’nın Faaliyetleri” başlıklı sunumunda dijitalleşme, büyük veri yönetimi ve yapay zekâ destekli analiz sistemleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Orhan, Ankara Üniversitesi Sanal İstatistik Merkezi (ASİM) ve BRIDGE Yazılımı üzerine uygulamalı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca Araştırma Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Esin Ebru Onbaşılar, Web of Science ve InCites verileri üzerinden hazırlanan analizleri katılımcılarla paylaşarak üniversitelerin bilimsel performanslarının nasıl güçlendirilebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Destek birimlerinden tecrübe paylaşımı

Çalıştayda, proje destek ofisleri, teknoloji transfer ofisleri ve bilimsel araştırma projeleri birimlerinin işleyiş süreçleri de ele alındı. Proje yazım kampları, dış fonlara erişim, üniversite-sanayi iş birlikleri, patent süreçleri ve girişimcilik destekleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Çalıştay, teknik sunumlar ve genel değerlendirme oturumunun ardından sona ererken; üniversiteler arası “kazan-kazan” anlayışıyla sürdürülecek iş birliklerinin bölgesel ve ulusal bilimsel kalkınmaya katkı sunacağı vurgulandı.