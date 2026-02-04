Mersin Üniversitesi, Türkiye’nin savunma sanayisi ve denizcilik teknolojilerine katkı sunacak önemli bir Ar-Ge projesine daha imza atıyor. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Caner Özdemir’in yürütücülüğünü üstlendiği “Düşük Radar Kesit Alanlı Deniz Aracı Tasarımı İçin Elektromanyetik ve Akışkanlar Dinamiğinin Yapay Zekâ Destekli Bütünleşik Optimizasyonu” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, yapay zekâ algoritmaları kullanılarak radar görünürlüğü düşük, manevra kabiliyeti yüksek yerli ve milli insansız deniz araçları tasarlanması hedefleniyor.

Stealth ve Yüksek Performans Bir Arada

Çok disiplinli bir yaklaşımla hazırlanan proje; Piri Reis Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek. Çalışma ile radar görünürlüğü düşük (stealth) ve hidrodinamik performansı yüksek insansız deniz aracı tasarımlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Patentli Teknoloji İlk Kez Uygulanacak

Projenin çıkış noktası hakkında bilgi veren Prof. Dr. Caner Özdemir, çalışmanın temelinin 2025 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen “Radar Görünürlüğü Azaltılmış Bir Cisim” adlı patente dayandığını belirtti.

Geleneksel gemi tasarım süreçlerinde elektromanyetik analizler ile akışkanlar dinamiği çalışmalarının ayrı ayrı ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Özdemir, bu durumun tasarımda ciddi kısıtlamalar oluşturduğunu söyledi. Özdemir, “Bu projede elektromanyetik saçılım analizi ile akışkanlar dinamiği benzetimlerini bütünleşik bir yapıda ele alacağız. Yapay zekâ destekli optimizasyon algoritmalarıyla radar görünürlüğü düşük, aynı zamanda stabilitesi ve manevra kabiliyeti yüksek deniz araçları tasarlayacağız” dedi.

İnsansız Keşif ve Kamikaze Gemileri Geliştirilecek

Proje tamamlandığında savunma sanayiine somut çıktılar sunulacağını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

“Proje çıktısı olarak 12-13 metre uzunluğunda insansız keşif-gözlem gemisi ile 6–7 metre uzunluğunda insansız kamikaze gemisi için iki öncül tasarım geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca savunma sanayii için teknoloji transferine uygun modeller ve yerli yazılım altyapısına katkı sağlayacak bir tasarım metodolojisi ortaya koyacağız.”

Rektör Yaşar’a Teşekkür

Prof. Dr. Özdemir, projeye verdikleri desteklerden dolayı Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar’a, TÜBİTAK’a ve projede görev alan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Güçlü Akademik İş Birliği

Projede Mersin Üniversitesi radar kesit alanı benzetimleri ve yapay zekâ optimizasyonu çalışmalarını üstlenirken, Piri Reis Üniversitesi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi hesaplamalı akışkanlar dinamiği süreçlerini yürütecek.

Proje ekibinde;

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Zeki Yetkin,

Piri Reis Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Taşdemir,

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akman ve Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Bulut araştırmacı olarak yer alacak.

Ayrıca projede 4 lisansüstü bursiyer istihdam edilerek genç araştırmacıların yetişmesine katkı sağlanacak.