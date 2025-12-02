Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Kare, Bin Kelime: Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" başlıklı eğitim programı, Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirildi. Programa, Adana'da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının basın, halkla ilişkiler ve iletişim birimlerinde görev yapan personel ile basın mensupları katıldı. Eğitim, katılımcıların mesleki yeterliliklerini artırmayı amaçlıyor.

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, fotoğrafın doğru, etik ve etkili kullanımının önemine değindi. Yalınız, "Haber fotoğrafçılığı yalnızca bir görüntü üretme işi değil; bir gerçeği, bir duyguyu, bir tanıklığı ölümsüzleştirme sanatıdır. Haber fotoğrafçıları kimi zaman bir olayın tam ortasında, kimi zaman tarihe tanıklık edilen bir anın kenarında durur. Çektikleri tek bir fotoğraf, bazen uzun uzun anlatılan bir haberden çok daha etkili olabilir. İşte bu nedenle, 'Bir Kare Bin Kelime' mottosu, mesleğin ruhunu en doğru şekilde ifade etmektedir" dedi.

Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar tarafından verilen eğitimde, haberde fotoğraf kullanımının önemi aktarıldı. Katılımcılar, haberin etkisini artıran fotoğraf kullanımının teknik ve etik boyutlarına ilişkin bilgi ve farkındalık kazandı. Eğitim boyunca fotoğrafçılığın temel ilkeleri, kompozisyon kuralları, sanatsal ve estetik yaklaşım ile görsel habercilikte etik sorumluluklar gibi haber fotoğrafçılığının kritik konuları ele alındı.

Haber üretiminde fotoğrafın gücünü daha etkili kullanmaya yönelik önemli kazanımların elde edildiği eğitim, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.