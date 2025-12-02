Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, kurumun birim amirleriyle bir araya gelerek çalışma gündemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sahadaki faaliyetlerden projelere, yaklaşan etkinliklerden birimlerin mevcut durumuna kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Toplantıda, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar detaylarıyla ele alındı. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama süreçleri, okullardaki etkileri ve modelin temel ilkeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitimde yenilikçi yaklaşımın güçlendirilmesi, değer temelli anlayışın daha etkin hale getirilmesi ve öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin bütüncül olarak desteklenmesi amacıyla yeni planlamalar yapıldı.

Milli Eğitimi Müdürü Özdemirci, Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar tüm öğrencilerin eşit, güçlü ve nitelikli eğitim ortamlarına ulaşması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Akademik başarının artırılmasına yönelik yöntemler, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımın yaygınlaştırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve dijital eğitim araçlarının etkin kullanımının toplantının ana başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı genelgesi kapsamında yapılacak çalışmalar, okul-veli iletişimini güçlendirmeye yönelik adımlar ve kurumlar arası protokollerin güncel durumu ele alındı. Eğitim yatırımları değerlendirilerek inşaatı tamamlanan ve devam eden okulların son durumu gözden geçirildi.

Aile kurumunun eğitimdeki belirleyici rolüne dikkat çeken Özdemirci, 'huzurlu aile ve toplum' anlayışının tüm çalışmalara yansıtılması gerektiğini vurguladı. Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemine değinen Özdemirci, çocuğun ilk eğitim ortamı olan aileyle güçlü bağ kurulmasının gerekliliğini ifade etti.